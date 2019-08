Actualidade

As autoridades angolanas apreenderam cerca de 700 quilogramas de marfim e de escamas de pangolim na sequência da detenção de um grupo de 13 criminosos, entre angolanos e estrangeiros, que se dedicavam à caça furtiva, foi hoje anunciado.

Segundo o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal (SIC) de Angola, Tomás Agostinho, as apreensões decorreram no âmbito de operações realizadas na primeira quinzena de agosto e os infratores, seis angolanos, seis chineses e um vietnamita estão já detidos.

Foram também apreendidos chifres de Palanca, dentes de felinos, madeiras, do tipo pau-preto e pau de Cabinda e "avultadas somas monetárias", não especificadas.