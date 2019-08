Actualidade

Uma nova espécie de dinossáurio carnívoro foi identificada na província de Castellon, em Espanha, o primeiro representante do grupo na Península Ibérica a que deram o nome de 'Vallibonavenatrix cani'.

A espécie habitou a Península Ibérica há 125 milhões de anos e segundo um comunicado hoje divulgado pela equipa que a identificou "é o primeiro representante do grupo de dinossáurios espinossaurídeos descrito no registo fóssil ibérico".

A descrição da nova espécie de dinossáurio terópodes foi publicada recentemente na revista Cretaceous Research, tendo o estudo sido liderado por Elisabete Malafaia, do Instituto Dom Luiz da Faculdade de Ciência da Universidade de Lisboa e investigadora do Grupo de Biologia Evolutiva da Universidad Nacional de Educación a Distancia (GBE-UNED), de Espanha, em colaboração com outros investigadores da UNED e da Universidade Autónoma de Madrid.