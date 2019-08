US Open

O tenista português João Sousa vai defrontar o australiano Jordan Thompson na primeira ronda do US Open, quarto e último torneio do 'Grand Slam' da temporada, ditou hoje o sorteio realizado em Nova Iorque.

Em Flushing Meadows, o tenista vimaranense, 43.º da hierarquia mundial, vai medir forças com um adversário, 55.º, que já defrontou em duas ocasiões, ambas no Austrália Open, tendo vencido em 2015 e perdido em 2017.

Em 2018, João Sousa alcançou o seu melhor resultado no torneio norte-americano, os oitavos de final, fase em que perdeu para o sérvio Novak Djokovic, campeão em título e atual líder do 'ranking' ATP.