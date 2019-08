Actualidade

Roma, 22 ago 2019 - O Presidente de Itália, Sergio Mattarella, disse hoje, após consultas com os partidos, que há uma maioria parlamentar disposta a formar um novo governo, pelo que vai permitir estas negociações e convocará novamente os partidos na próxima terça-feira.

"Foi-me comunicado por parte de alguns partidos políticos que começaram negociações para formar outro governo" de maioria parlamentar, referiu Sergio Mattarella, esclarecendo que lhe foi pedido tempo para desenvolverem essas negociações.

Em conferência de imprensa, em Roma, o chefe de Estado italiano salientou ser seu dever "não evitar a vontade maioritária do parlamento", além de que, ao mesmo tempo, tem "o dever de pedir, no interesse do país, soluções rápidas".