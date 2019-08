Amazónia

O presidente da Câmara dos Deputados brasileira, Rodrigo Maia, afirmou na quinta-feira que pretende dialogar com parlamentos de países europeus sobre a Amazónia, acrescentando que não irão ser aprovadas leis contrárias à preservação da floresta.

"Vamos fazer uma visita, primeiro, à embaixada da Grã-Bretanha e pensar na possibilidade do parlamento dialogar com os outros parlamentos da Europa, para deixar claro que a posição do Brasil, como um todo, de todos os brasileiros e também do Presidente (Jair Bolsonaro), é uma posição de respeito pela Floresta Amazónia, e de não deixar que se aprovem leis que possam ir em sentido contrário", disse Maia, numa entrevista ao portal de notícias G1.

Porém, o discurso de abertura para diálogo com a Europa de Rodrigo Maia diverge da retórica do atual executivo do Brasil.