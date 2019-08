Actualidade

O presidente da Assembleia da República portuguesa e os primeiro-ministros da Austrália e da Guiné Bissau lideram as respetivas delegações nas comemorações do 20.º aniversário do referendo timorense agendadas para a próxima semana.

Eduardo Ferro Rodrigues representará o Presidente da República nas comemorações de 30 de agosto, onde estará também o ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, em representação do primeiro-ministro.