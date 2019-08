Actualidade

O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, acusou hoje que a Coreia do Sul de minar a confiança entre os dois países ao cancelar um acordo de partilha de informações militares.

As declarações de Abe foram proferidas à partida para a cimeira dos países do G7 [grupo das sete maiores economias do mundo], que vai decorre em Biarritz, no sul de França, entre sábado e segunda-feira.

O G7 integra França, Alemanha, Reino Unido, Itália, Canadá, Estados Unidos, Japão, e a UE.