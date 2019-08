Actualidade

Um homem de 19 anos, que pertence ao 'staff' da discoteca Lick, em Boliqueime, Loulé, foi hoje ferido a tiro, disse à agência Lusa uma fonte do Comando Geral da GNR.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro adiantou que o alerta para a "agressão com arma de fogo", que ocorreu no exterior da discoteca, foi dado às 03:49.

"A vítima sofreu ferimentos graves e foi transportada para o hospital de Faro", disse a fonte.