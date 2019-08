Actualidade

As "rodas" de Chula e Cana Verde que nas 52 semanas do ano se formam, espontaneamente, nas ruas de Arcos de Valdevez e Ponte da Barca devolveram o vira ao lugar onde nasceu, "no terreiro, bailado pelo povo".

Teófilo Cerqueira, músico, de 65 anos, nascido em Ponte da Barca e criado em Arcos de Valdevez, emigrante vários anos, não dança folclore, mas gosta de observar as "rodas".

Todos os domingos, à tarde, o "vício" junta dezenas de pessoas em Arcos de Valdevez e Ponte da Barca. Em roda, ao som da concertina e do reco-reco, baila-se horas seguidas. Não "interessa de quem partiu a ideia, quem a começou ou quando começou", disse o músico, destacando que o "importante é que nasceu, informal, sem regras, e há já alguns anos que ocupa o lugar que lhe pertence, o terreiro".