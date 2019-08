Actualidade

Os 400 membros da Comissão Eleitoral vão eleger no domingo Ho Iat Seng como novo chefe do Governo de Macau, que toma posse no dia 20 de dezembro, substituindo Fernando Chui Sai On, há uma década no cargo.

O ex-presidente da Assembleia Legislativa (AL) de Macau é o único candidato ao cargo, já que foi a "única pessoa que entregou os boletins de propositura necessários", indicou a Comissão de Assuntos Eleitorais do Chefe do Executivo (CAECE) em 25 de julho.

Depois de ter cumprido dois mandatos de cinco anos, o atual líder do Executivo, Fernando Chui Sai On, não pode recandidatar-se, e deverá passar o testemunho a Ho Iat Seng, de 62 anos, que entregou 379 boletins assinados por membros da Comissão Eleitoral do Chefe do Executivo (CECE), que vai eleger o líder do Governo de Macau no domingo.