Actualidade

O jovem de 19 anos pertencente ao 'staff' da discoteca Lick, em Vilamoura (concelho de Loulé), e que foi baleado na cabeça hoje de madrugada no exterior do estabelecimento noturno acabou por morrer, disse à Lusa o gerente do espaço.

Fernando Pacheco, gerente da Lick, lamentou, numa nota enviada à Lusa, os acontecimentos ocorridos no exterior do espaço e que "culminaram na morte de um colaborador".

"O Lick encontra-se atualmente a prestar o apoio à família, tendo já prestado todo o apoio às autoridades competentes para que o(s) responsável(is) por estes atos seja(m) levado(s) à justiça o quanto antes", é referido.