O Ministério da Saúde garante que está a ponderar, em conjunto com as Finanças, as decisões de investimento do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) quanto à compra de novas ambulâncias.

Em resposta enviada à agência Lusa, o gabinete da ministra Marta Temido indicou que "as decisões de investimento são sempre objeto de cuidada ponderação", sendo "isso que o Ministério da Saúde e o Ministério das Finanças estão a realizar neste caso".

A resposta do Ministério surge na sequência da notícia da agência Lusa de que as Finanças não autorizaram o uso do dinheiro necessário para comprar as 75 novas ambulâncias para equipar os postos de emergência médica que o INEM previa para 2019.