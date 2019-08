Eleições

Joaquim Miranda Sarmento, porta-voz do Conselho Estratégico Nacional do PSD para a área das Finanças Públicas, é o mandatário nacional da campanha do partido às legislativas de 06 de outubro, disse à Lusa fonte social-democrata.

Sarmento foi coautor, em parceria com Álvaro Almeida, do quadro macroeconómico do partido, que integra o programa eleitoral para as legislativas já apresentado publicamente.

O agora mandatário nacional do PSD é professor de Finanças no Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), foi assessor económico do Presidente da República e Consultador da Unidade Técnica De Apoio Orçamental (UTAO) da Assembleia da República.