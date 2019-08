Eleições/Madeira

O Tribunal da Comarca da Madeira validou as 17 candidaturas apresentadas às eleições legislativas regionais, que decorrem em 22 de setembro, tendo as listas sido afixadas.

"Considerando que nada o impede, admitem-se definitivamente todas as listas apresentadas", pode ler-se no despacho exarado pela juíza Cristina Calado, a que a Lusa teve hoje acesso.

O documento, com data de 20 de agosto, aponta que foi necessário as candidaturas fazerem correções relativas apenas a aditamentos de profissões dos candidatos, falta de assinatura na declaração de assinatura, números excessivos de elementos suplentes e falta de certidões do eleitor.