Migrações

A Comissão Europeia saudou hoje o acordo alcançado entre seis países europeus para receber os 356 migrantes da embarcação humanitária "Ocean Viking", esperando que o processo seja "rápido", e congratulou a permissão de Malta para o desembarque.

"Saudamos a solução encontrada para as pessoas a bordo do Ocean Viking", afirmou o comissário europeu para a área das migrações, Dimitris Avramopoulos, num comunicado hoje lido na conferência de imprensa do executivo comunitário, em Bruxelas.

Na nota, o responsável saudou, assim, "a cooperação manifestada por França, Alemanha, Portugal, Roménia, Luxemburgo e Irlanda, que aceitaram receber os migrantes a bordo do Ocean Viking".