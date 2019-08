Amazónia

A Comissão Europeia mostrou-se hoje "profundamente preocupada" com os incêndios na floresta da Amazónia, no Brasil, manifestando apoio ao pedido feito pelo Presidente francês, Emmanuel Macron, para debater esta situação, o que já motivou críticas do governo brasileiro.

"A Comissão está profundamente preocupada. A Amazónia é a maior floresta tropical do mundo e contém um décimo das espécies mundiais. É por isso que saudamos as intenções do Presidente [francês] Macron em discutir esta questão na cimeira do G7, dada a necessidade de atuar rapidamente", afirmou a porta-voz do executivo comunitário Mina Andreeva.

Falando na conferência de imprensa diária da Comissão Europeia, em Bruxelas, a responsável notou que a União Europeia (UE) está já "em contacto com as autoridades brasileiras e bolivianas" sobre esta questão.