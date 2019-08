Actualidade

A Organização Mundial de Saúde (OMS) considerou hoje que as ações de combate à malária devem chegar a maioria da população dos 29 países mais afetados pela doença, podendo evitar quatro milhões de mortos em dez anos.

Se as intervenções atuais contra a malária chegassem a 90% da população de 29 países onde ocorrem 95% dos casos evitavam-se 4 milhões de mortes até 2030, revela um estudo da Organização Mundial de Saúde, divulgado hoje.

Ainda de acordo com o relatório do Grupo Consultivo Estratégico da Organização Mundial da Saúde, OMS, sobre Erradicação da Malária, publicado esta sexta-feira, esta expansão das intervenções custaria cerca de 34 mil milhões de dólares (30,7 mil milhões de euros), mas representaria um impacto económico positivo de cerca de 283 mil de dólares (cerca de 256 mil milhões de euros) no Produto Interno Bruto desses países.