Actualidade

O ministro das Finanças, Mário Centeno, afirmou hoje que o processo de aquisição de ambulâncias por parte do INEM "está em análise", salientando que "o reforço de meios e pessoal" do instituto "continuará a ser" uma realidade.

"Estes são processos que estão continuamente em avaliação. Não faz a menor ideia do que seja a avaliação que tem que ser feita, com rigor, porque todas as verbas públicas e despesa pública têm de ser justificadas, porque quem justifica a utilização dessas despesas no final é o Ministério das Finanças", disse o ministro, dirigindo-se aos jornalistas em Lisboa.

De acordo com Mário Centeno, "o processo não está terminado, nunca na verdade, deste ponto de vista, está terminado".