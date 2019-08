Amazónia

Cientistas da NASA que monitorizam focos de incêndio no planeta afirmam que os seus dados sobre o Brasil corroboram os valores indicados pelo Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais brasileiro (Inpe), acrescentando que estão relacionados com a desflorestação.

Numa entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, Douglas Morton, chefe do Laboratório de Ciências Biosféricas do Centro Goddard de Voo Espacial da Agência Espacial Norte-Americana (NASA, em inglês), declarou ter visto sinais de que a desflorestação no Brasil está a aumentar, sendo possivel relacionar os focos de incêndio com os cortes de árvores na região.

"Há dez dias atrás, olhei as imagens dos nosso sensores dos satélites em órbita e eles mostravam claramente os focos de calor separados, com colunas enormes colunas de fumo a sair das daquelas áreas da fronteira agrícola, como na região de Novo Progresso, no Pará, e no sudeste do estado do Amazonas", afirmou Morton ao jornal brasileiro.