A Caixa Geral de Depósitos (CGD) espera ter propostas vinculativas à compra do Banco Caixa Geral - Brasil no quarto trimestre deste ano, segundo adiantou à Lusa fonte oficial do banco.

Esta quinta-feira, o Governo aprovou em Conselho de Ministros (CM) uma resolução que seleciona os potenciais investidores que serão convidados a apresentar proposta vinculativa pela instituição brasileira, detida pela CGD.

Questionada sobre estes investidores, a mesma fonte adiantou apenas que "está a aguardar-se a publicação da Resolução do Conselho de Ministros aprovada ontem [quinta-feira], dia 22 de agosto, que identificará os mesmos".