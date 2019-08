Eleições

O presidente do PS, Carlos César, considerou hoje que não basta ao PS ganhar as eleições, é preciso que o partido ganhe "de forma destacada" e com uma "maioria clara", para evitar "exigências excessivas" de outros partidos.

"Precisamos de um apoio muito forte dos portugueses. Não basta ganhar as eleições, é preciso ganhar de forma destacada para garantir a estabilidade política e para garantir este percurso que temos feito e que compatibiliza os progressos sociais, os progressos económicos, o investimento nos serviços públicos, com a continuidade de uma boa gestão das nossas contas públicas", afirmou Carlos César, em declarações aos jornalistas em Lisboa.

Instado a especificar a sua ideia, o presidente do PS falou numa "maioria sólida que permita que este caminho não seja adulterado por exigências excessivas de outros partidos que entendam ir para além do nível de responsabilidade" que o Governo considerar "indispensável cultivar na governação do país".