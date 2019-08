Actualidade

Bogdan Vintila, de 47 anos, assumiu hoje o cargo do treinador dos romenos do FCSB, adversários do Vitória de Guimarães no 'play-off' da Liga Europa de futebol, anunciou o emblema da capital Bucareste no sítio oficial.

Após o 'nulo' entre romenos e portugueses na primeira mão da eliminatória, disputada na quinta-feira, em Giurgiu, o novo treinador já orientou o FCSB no treino de hoje, tendo mantido na sua equipa Vergil Andronache, técnico que liderou interinamente a equipa nos últimos seis jogos, após a saída de Bogdan Andone, no início de agosto.

Guarda-redes internacional pela seleção romena em cinco ocasiões, no ano de 2002, Bogdan Vintila já representou, como treinador principal, três clubes do seu país: o Concordia Chiajna, na época 2010/11, o Viitorul Constanta, em 2013/14 e em 2014/15, e o Voluntari, em 2015/16.