Actualidade

Ricardo Santos é o líder destacado do Rolex Trophy de golfe no final de três dias de competição em Genebra, com quatro pancadas de avanço para os mais diretos perseguidores.

O golfista português tem estado muito regular ao longo dos três, dias, sem qualquer bogey (uma pancvada acima do par do buraco) e sempre um número elevado de birdies (uma pancada abaixo do buraco) -, só hoje foram oito, entregando um cartão com oito pancadas abaixo do par do campo do Golf Club de Geneve.

Ao mesmo tempo, o alemão Nicolai von Dellingshausen teve um dia 'para esquecer', com duas pancadas abaixo do par, caindo para o 10.º lugar.