A seleção portuguesa feminina de voleibol perdeu hoje por 3-0 com a vice-campeã mundial Itália, em Lodz, na Polónia, na estreia no Europeu2019, prova para a qual se apurou pela primeira vez na sua história.

Portugal, que deu boa réplica nos momentos iniciais do primeiro parcial, em que o equilíbrio foi uma constante até aos 8-7, acabou por soçobrar ao maior poder das italianas no bloco e ataque e perdeu pelos parciais de 25-15, 25-14 e 25-13.

No primeiro 'set', após o equilíbrio inicial, a Itália tirou partido de alguns erros lusos para cavar um fosso de oito pontos aos 17-9, com um parcial de cinco seguidos, que lhe permitiu gerir e 'fechar' aos 25-15, em 22 minutos, com um ataque de Raphaela Folie.