Actualidade

O internacional português Renato Sanches, que estava vinculado ao Bayern de Munique, assinou por cinco temporadas com o Lille, anunciaram hoje os dois clubes nos respetivos sites oficiais, sem revelarem os valores da transferência.

"O meu desejo era juntar-me ao Lille. Estou muito feliz por estar aqui. Estavam em contacto com o Luís Campos [diretor desportivo do Lille] há muito tempo. O projeto e a confiança que manifestaram em mim convenceram-me", afirmou Renato Sanches, em declarações reproduzidas na página do Lille.

No Lille, que vai jogar a Liga dos Campeões após ter sido vice-campeão em 2018/19, o novo número '18' dos 'dogues' vai encontrar o diretor desportivo Luís Campos e os colegas de equipa lusos Tiago Djaló, José Fonte e Xeka.