Actualidade

A seleção portuguesa feminina de basquetebol garantiu hoje a suabida à Divisão A, após vencer a Croácia nas meias-finais da Divisão B do campeonato da Europa de sub-16, a decorrer em Sófia.

A equipa portuguesa, que ao intervalo já vencia por nove pontos (26-17), ainda permitiu a recuperação ao adversário na segunda metade, mas acabou por segurar o triunfo com quatro pontos de vantagem, em jogo em que Ana Barreto se destacou no conjunto português, ao fechar o jogo com 18 pontos, nove ressaltos, duas assistências e um 'roubo' de bola.

Na final, a ser disputada no sábado, Portugal vai defrontar a Eslovénia, tendo já garantida a subida à Divisão A, reservada aos três primeiros classificados.