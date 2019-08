Amazónia

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, autorizou hoje o recurso às Forças Armadas para combater os incêndios na Amazónia, no período entre 24 de agosto e 24 de setembro, num decreto que foi publicado no Diário Oficial da União.

O decreto autoriza o recurso às Forças Armadas para "ações preventivas e repressivas contra delitos ambientais", bem como para "levantamento e combate a focos de incêndio".

O documento acrescenta que será o ministro da Defesa a definir a "alocação dos meios disponíveis e os comandos que serão responsáveis pela operação", e que o emprego das Forças Armadas decorrerá "em articulação com os órgãos de segurança pública e com os órgãos e as entidades públicas de proteção ambiental".