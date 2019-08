Eleições

O BE afirma, no programa eleitoral disponibilizado hoje na íntegra, que "é o partido que quer e pode impedir uma maioria absoluta", um resultado nas eleições legislativas que faria Portugal "voltar ao passado da arrogância governamental".

Sob o mote "Faz acontecer", o BE lança hoje, numa página online criada para esse efeito, o seu programa eleitoral para a legislatura 2019/2023, com o qual se vai apresentar às eleições legislativas de 06 de outubro, texto no qual defende que os acordos que permitiram a atual solução governativa provam que "no passado, a ausência de entendimentos à esquerda não foi defeito da esquerda, foi mesmo feitio do PS".

Numa das últimas páginas do documento, com o título "Porque vale a pena", o BE assume o objetivo de evitar uma maioria absoluta socialista nas eleições, ainda que sem nunca citar o PS.