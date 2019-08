Actualidade

Um homem de 53 anos morreu na sexta-feira à noite na sequência de uma colisão entre a bicicleta que conduzia e um veículo ligeiro, em Carregal do Sal, distrito de Viseu, disse à Lusa fonte da GNR.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu, o alerta para o acidente foi feito às 22:48, tendo acorrido ao local, na zona industrial do Sampaio, os Bombeiros de Carregal do Sal, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital de Viseu e a ambulância de Suporte Imediato de Vida de Tondela.

O CDOS adiantou que uma outra pessoa foi assistida no local.