Amazónia

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, disse hoje num discurso transmitido em cadeia nacional por rádio e redes de televisão que os incêndios florestais na Amazónia não podem servir de pretexto para sanções internacionais.

"Incêndios florestais existem em todo mundo e isto não pode servir de pretexto para sanções internacionais. O Brasil continuará sendo, como foi até hoje, um país amigo de todos e responsável pela proteção da sua floresta amazónica", declarou.

Num discurso de cinco minutos, o chefe de Estado brasileiro afirmou que diversos países desenvolvidos ainda não conseguiram avançar com os seus compromissos no âmbito do Acordo de Paris e que o Brasil está aberto ao diálogo.