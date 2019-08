Actualidade

A Coreia do Sul anunciou hoje que vai convocar um Conselho Nacional de Segurança após mais um lançamento de "projéteis não identificados" por parte da Coreia do Norte no mar.

"As nossas tropas estão a seguir os movimentos do Norte no caso de um lançamento adicional, e estão prontas para qualquer eventualidade", sublinhou também hoje o Exército sul-coreano em comunicado.

A presidência sul-coreana anunciou que convocará um Conselho de Segurança Nacional após este novo teste de armas realizado por Pyongyang.