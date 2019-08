Amazónia

O deputado da oposição e líder do Partido Socialismo e Liberdade (Psol), Ivan Valente, disse à Lusa que a política ambiental do país é um desastre, durante um protesto em São Paulo pela defesa da preservação da Amazónia.

"A política ambiental e a política nacional do [Presidente Jair] Bolsonaro é um desastre para o Brasil. É um desastre para a educação, saúde e especialmente para o meio ambiente porque está [no Governo] um ministro do Meio Ambiente que é contra o meio ambiente", disparou.

"Ele [ministro Ricardo Salles] não é a favor do agronegócio. Ele é a favor dos desflorestadores, dos incendiários e da invasão das terras indígenas por mineradoras na Amazónia", acrescentou.