Actualidade

As tradicionais férias dos emigrantes em França que vão para Portugal estão a mudar, com cada vez mais portugueses e luso-descendentes a manterem laços profissionais nos dois países, sem nunca deixar a família de lado.

"O nosso público alvo é o francês e o francês vai-se embora, portanto é época baixa em Paris e época alta em Portugal. Usamos o verão para estar mais em Portugal nas lojas. Óbvio que temos as nossas vinhas e passamos o verão a seguir a parte mais importante da vinha que é a vindima que vai começar já para a semana", disse Julien dos Santos, proprietário das lojas Portologia e produtor do seu próprio vinho do Porto, em declarações à Agência Lusa.

O jovem empresário português conta já com três lojas em Paris, Porto e Lisboa dedicadas não só ao vinho do Porto, mas também a outros produtos gourmet como queijos e charcutaria e, durante a época estival, com o êxodo dos parisienses, Julien e as suas equipas seguem-lhes as pisadas, concentrando o seu trabalho em Portugal.