A canoísta portuguesa Teresa Portela foi hoje oitava classificada na final da prova de K1 200 metros dos mundiais da Hungria, falhando assim o apuramento direto para os Jogos Olímpicos Tóquio2020.

Numa prova ganha pela neozelandesa Lisa Carrington, já campeã mundial em título e também olímpica, que cumpriu o percurso em 39,39 segundos, a canoísta lusa fechou no oitavo posto, com mais 2,56 segundos do que a vencedora.

A polaca Marta Walkzykiewicz conquistou a medalha de prata, enquanto a dinamarquesa Emma Aastrand Jorgensen e a espanhola Teresa Portela terminaram no terceiro lugar, conquistando ambas a medalha de bronze.