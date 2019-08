Actualidade

A autarquia de Santa Comba Dão esclareceu hoje que nunca teve intenção de criar um museu dedicado a Salazar mas sim um Centro Interpretativo do Estado Novo, incluído numa rede ligada à História e Memória Política.

Em comunicado enviado à Lusa, o presidente daquele município do distrito de Viseu, Leonel Gouveia (PS), afirma que a autarquia que lidera "jamais teve intenção de promover a criação do denominado Museu Salazar".

O autarca justifica o esclarecimento "em nome da verdade" e consciente das notícias, "muitas delas descontextualizadas", que davam como certa a criação, em Santa Comba Dão, de um museu dedicado a António de Oliveira Salazar, contrapondo que a intenção do município é criar um Centro Interpretativo do Estado Novo, em parceria com outras entidades regionais.