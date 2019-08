Actualidade

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, mostrou-se hoje "disposto a ouvir" as propostas do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, para um acordo acerca do "brexit", desde que sejam "realistas e aceitáveis para todos os Estados membros, incluindo a Irlanda".

"Espero que Johnson não queira passar à história como o Sr. Não Acordo", disse Tusk à imprensa, um dia antes de se reunir pela primeira vez com o líder britânico, à margem da cimeira do grupo dos sete países mais industrializados (G7), que hoje começa em Biarritz, no sudoeste de França.

O político polaco, que deixará o cargo no final de outubro, no qual será substituído pelo belga Charles Michel, reiterou que escutará as propostas de Johnson "se e quando o Governo do Reino Unido estiver pronto para colocá-las na mesa".