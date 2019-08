Canoagem/Mundiais

O presidente da Federação Portuguesa de Canoagem, Vítor Félix, fez um "balanço muito positivo" das duas finais de hoje nos mundiais da Hungria, destacando o bronze de Fernando Pimenta em K1 1000.

"Objetivo aqui é apurar para Tóquio2020, não a medalha. Contudo, curiosamente, para já as duas quotas conseguidas foram conquistadas com medalha, com a prata de Norberto Mourão nos paralímpicos e agora o bronze do Pimenta. A Teresa Portela tem tudo em aberto em K1 200, embora pendente do desdobramento de outros K1, K2 e K4. Para já, muito positivo", considerou, à agência Lusa.

Pimenta, que defendia o título mundial conquistado em 2018 em Montemor-o-Velho, terminou a prova em 3.37,63 minutos, tendo sido superado pelo húngaro Balint Kopasz, medalha de ouro com 3.36,07, e pelo checo Josef Dostal, medalha de prata com 3.37,31.