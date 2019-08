Actualidade

O presidente do PSD, Rui Rio, afirmou hoje que o comentário de António Costa ao programa eleitoral do Partido Social-Democrata (PSD) "não é adequado", salientando que não é uma "marca" do seu partido "prometer tudo a todos".

"Ele [António Costa] não disse que o PSD tem um mau programa eleitoral, disse que no programa eleitoral do PSD se prometia tudo a todos, que é exatamente aquilo que eu não faço. Mas depois também confessou que não leu o programa, portanto é normal que quem não leu o programa possa fazer um comentário que não é adequado ao programa", disse Rui Rio.

O social-democrata falava na sequência das declarações do secretário-geral do PS, António Costa, em entrevista ao semanário Expresso.