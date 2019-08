Actualidade

Milhares de argentinos manifestaram-se este sábado em apoio à continuidade do Presidente Mauricio Macri, que precisa de reverter um resultado eleitoral adverso para evitar o regresso da ex-Presidente Cristina Kirchner ao poder.

Nas praças e avenidas das maiores cidades como Córdoba, Rosário, Santa Fé, Mendoza e Mar del Plata, uma multidão concentrou-se de forma espontânea com bandeiras argentinas e com improvisados cartazes que giravam em torno do lema: "Defendamos a República".

"Macri = Democracia / Cristina = Venezuela", "Democracia x Cleptocracia", "Cristina presa" podia ler-se em alguns dos cartazes que remetiam sempre para a ideia de que o regresso da ex-Presidente Cristina Kirchner representa autoritarismo, corrupção e uma aliança com o regime de Nicolás Maduro.