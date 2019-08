Actualidade

O chefe do Governo eleito de Macau defendeu durante a campanha eleitoral que o respeito pelas "linhas vermelhas" definidas por Pequim garante a manutenção da semiautonomia do território, patente no princípio "um país, dois sistemas".

Ho Iat Seng, hoje eleito e cuja tomada de posse está prevista para 20 de dezembro, recusou a ideia de qualquer tipo de desvio, ao longo dos últimos 20 anos, da Lei Básica [mini constituição], que garante um elevado grau de autonomia, a nível executivo, legislativo e judiciário, até 2049, sob o princípio "um país, dois sistemas".

"Estamos no 20.º ano depois da transferência de administração e o Governo [de Macau] trabalhou muito para garantir a manutenção de 'um país, dois sistemas'", garantiu a 10 de agosto, em conferência de imprensa, após a apresentação do programa político ao colégio eleitoral de 400 membros, representantivos dos quatro setores da sociedade, que hoje elegeu Ho Iat Seng.