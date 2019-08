Actualidade

Um drone israelita caiu hoje e outro explodiu no ar no sul da capital do Líbano, Beirute, uma fortaleza do Hezbollah, segundo uma fonte do movimento extremista islâmico xiita citada pela agência de notícias Associated Press.

O incidente ocorreu algumas horas depois de ataques israelitas na vizinha Síria.

O Líbano e a vizinha Israel ainda estão tecnicamente em estado de guerra. Regularmente Beirute acusa o Estado judeu de violar o seu espaço aéreo com aviões ou drones.