Os norte-americanos Prophets of Rage mostraram hoje ao público do festival Vilar de Mouros o seu "arsenal de músicas brutais", um trabalho de "missionário" da banda que vai "a cada cidade partir tudo e deixar uma mensagem".

"Vão ver pelo concerto de hoje, tocamos com o mesmo fogo, paixão e visão que tínhamos quando estávamos nos nossos 20 anos", avisava o guitarrista Tom Morello, acompanhado pelo baterista Brad Wilk e DJ Lord, em entrevista à Lusa, antes da banda subir ao palco principal para um dos mais aguardados concertos desta edição

O supergrupo formado por elementos das bandas Rage Against the Machine, Public Enemy e Cypress Hill, explicou como surgiram os Prophets of Rage, o porquê de continuar a ser relevante fazer música de intervenção e o próximo disco, que ainda não está pronto, nem tem data de lançamento.