O chefe do Executivo eleito de Macau defendeu hoje que a liberdade de expressão no território aumentou após a transferência de administração de Portugal para a China, há vinte anos, e negou existir atualmente "qualquer restrição".

"Penso que temos mais liberdade de expressão depois da transferência de administração de Portugal para a China. Com o princípio 'um país, dois sistemas' temos toda a liberdade. É uma liberdade máxima, não há qualquer restrição", disse em conferência de imprensa Ho Iat Seng, que foi hoje eleito e vai tomar posse no dia 20 de dezembro, substituindo Chui Sai On, há uma década no cargo.

Duas semanas depois da polícia ter proibido uma vigília para condenar a violência usada pelas forças de segurança nos protestos em Hong Kong, Ho Iat Seng afirmou que a Lei Básica (mini constituição) prevê o direito à manifestação, sublinhando que os cidadãos podem recorrer da decisão das autoridades.