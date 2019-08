Actualidade

Mariatu Candé é uma jovem guineense que decidiu desafiar os pais, as regras da religião muçulmana e aventurar-se no mundo do futebol profissional na Bolívia, onde acabou por sagrar-se campeã com o seu clube, Mundo Futuro Oriente Petroleiro.

Em conversa com a Lusa, via telefone, desde a cidade de Santa Cruz da Bolívia, Mariatu Candé, com 24 anos, conhecida na Guiné-Bissau por Lampard, contou que "ama o desporto, adora o futebol e tem cabeça dura", daí ter ido contra à vontade da mãe que a queria a estudar em vez de a correr nos campos atrás da bola.

Além disso, a religião muçulmana não vê com bons olhos a prática de futebol pelas mulheres.