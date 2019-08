G7

Os dirigentes do G7, reunidos em Biarritz, concordaram "reforçar o diálogo e a coordenação" com a Rússia, excluída do grupo em 2014, mas consideram ser "demasiado cedo" para a reintegrar num G8, indicou hoje uma fonte diplomática.

Os sete dirigentes, entre os quais Donald Trump e Emmanuel Macron, tomaram a decisão durante o jantar de abertura da cimeira no sábado, precisou a mesma fonte à agência France Presse.

"Concordaram com a ideia de que o G7 reforce o diálogo e a coordenação com a Rússia sobre as crises atuais, mas consideraram ser demasiado cedo para que a Rússia voltasse a sentar-se à mesma mesa", disse ainda a fonte diplomática.