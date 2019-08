Judo/Mundiais

Três judocas portugueses marcaram hoje presença no arranque dos Campeonatos do Mundo de Tóquio, mas acabaram todos eliminados nas primeiras rondas da competição, que decorre até 01 de setembro no Nippon Budokan, palco dos Jogos Tóquio2020.

De acordo com comunicação da Federação Portuguesa de judo, em -48 kg, Catarina Costa ainda venceu o seu primeiro combate, ao derrotar a azeri Leyla Aliyeva, mas, no combate seguinte perdeu frente à ucraniana Dania Bilodid.

Em -60 kg, Rodrigo Lopes conseguiu igualmente superar a primeira ronda, ao vencer o cabo-verdiano Alexandre Silva, mas foi derrotado no seguinte pelo búlgaro Yamislav Gerchen.