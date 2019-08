Eleições

O PCP considerou hoje que a decisão a tomar nas eleições de outubro é "avançar" com a CDU ou "andar para trás" com PS, PSD e CDS-PP, sublinhando ainda que na Madeira os socialistas não são alternativa aos sociais-democratas.

"O que se conquistou é importante, mas é escasso para o que se podia e devia ter alcançado", disse o secretário-geral do partido, Jerónimo de Sousa, num almoço-comício no Funchal (Madeira) que reuniu cerca de duas centenas de pessoas.

No seu entender, esta legislatura "só não foi mais longe em avanços na vida dos trabalhadores e do país porque o PS, convergindo com o PSD e o CDS, optou por colocar os interesses do grande capital e as imposições da União Europeia à cabeça das suas prioridades".