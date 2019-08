Amazónia

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, agradeceu hoje às "dezenas de chefes de Estado" que ajudaram o Brasil "a superar" a crise relativa aos incêndios na Amazónia, afirmando que "desde o princípio" procurou dialogar com os líderes do G7.

"Meu muito obrigada a dezenas de chefes de Estado que me ouviram e nos ajudaram a superar uma crise que só interessava aos interesses que querem enfraquecer o Brasil", escreveu Bolsonaro numa publicação da rede social Facebook.

A mensagem foi acompanhada de um vídeo, gravado no sábado, durante o encontro do G7 (grandes potências industriais) em que o Presidente da França, Emmanuel Macron, e a primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, afirmam que vão ligar para o Presidente brasileiro.