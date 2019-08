Actualidade

O campeão nacional Benfica conquistou hoje a Internacional Masters de futsal, ao golear (5-0) os espanhóis do Inter Mosvistar, do português Ricardinho, no quarto e último encontro do torneio de pré-temporada.

Os 'encarnados', orientados por Joel Rocha, chegaram ao intervalo em vantagem, graças ao golo apontado aos 19 minutos, por Miguel Ângelo, dilatada no segundo tempo com o 'bis' de Fernandinho, aos 28 e 37, pelo meio Robinho fez o terceiro, aos 37, e Chaguinha concluiu, aos 40.

No terceiro jogo, na parte da manhã, os 'leões', de Nuno Dias, reeditaram a última final europeia, com o Kayrat Almaty, do Cazaquistão, vencida novamente pelo Sporting, por 3-0, com o Taynan a marcar os dois primeiros golos à ex-equipa, aos 16 e 29 minutos, e Léo a fechar o resultado, aos 30.