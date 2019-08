Eleições

O secretário-geral do PS, António Costa, destacou hoje a "imensa riqueza local" existente no país ao longo da Estrada Nacional (EN) 2 e que deve ser valorizada e transformada "em riqueza nacional".

A "mensagem fundamental que eu quero transmitir neste meu percurso pela Nacional 2 é que, quando falamos muito de interior, temos que olhar para este interior e ver o que é que temos aqui (...) e o que podemos fazer (...) para acrescentar valor ao todo nacional" e "a cada um dos territórios e às gentes que ocupam estes territórios", afirmou Costa.

O secretário-geral do PS, que falava aos jornalistas em Alcáçovas, no concelho de Viana do Alentejo (Évora), em mais um "ponto de paragem" do seu roteiro peça EN2, frisou que o que tem visto neste percurso é que existe "imensa riqueza local" que o país pode "transformar em riqueza nacional".